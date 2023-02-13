Güvenli alanlara yerleştirilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Kocaeli’nin Çayırova ilçesine getirilen depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından göçük altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, kurtarılan depremzedeler ile bölgeden tahliye ediliyor. Bazı depremzedeler Çayırova Belediyesi ve Kaymakamlık öncülüğünde Çayırova’ya getirildi. Belediye ve Kaymakamlık personelleri, güvenli alanlara yerleştirilen depremzedeleri düzenli olarak ziyaret ederek, ihtiyaçlarını not alıyor. Ekipler gıda ürünleri, bot, kışlık giyim gibi malzemelerin yer aldığı paketleri depremzedelere ulaştırıyor. Depremzedeleri yalnız bırakmayan ekipler, hastane ve diğer ihtiyaçlarını da anında yerine getiriyor.