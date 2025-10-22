Güvenli enerji kullanımı uyarısı

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), hizmet verdiği Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’deki 2 milyonu aşkın müşterisini elektrik enerjisinin güvenli kullanımı konusunda uyardı.

SEDAŞ’tan yapılan açıklamada, enerji hatlarına yapılan yanlış müdahaleler ve ihmallerin, can ve mal güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekilerek, gerekli önlemlerin alınması istendi. Enerji kesintisinin gerekli olduğu bölgelerde, iş kazalarının önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla ilgili şirketlerin SEDAŞ’a önceden bilgi vermesi ve planlı kesinti izni alması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, inşaat alanları, çatı veya balkonlardaki çalışmalarda EKAT Yönetmeliği’ne göre belirlenen emniyet mesafelerine mutlaka uyulması gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İş makinelerinin enerji hatlarına temas etmesi, balkonlardan halı silkeleme, çocukların elektrik direklerine tırmanması gibi durumlar ciddi kazalara yol açabilmektedir. Bu nedenle, güvenlik mesafesi belirlenirken enerji nakil hattı tellerinin rüzgarda salınımının da hesaba katılması, enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılamıyorsa hattın akımının kesilmesi için SEDAŞ’tan onay ve izinler alınması gerekmektedir."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne de atıfta bulunulan açıklamada, enerji nakil hatlarının altında pompa çalıştırılmaması ve hattın geçtiği bölgelerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği hatırlatıldı.

SEDAŞ, hem çalışanların hem de vatandaşların can güvenliği için tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına titizlikle uyulması çağrısında bulundu.