Güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi

Esenyurt Devlet Hastanesi’nde dün saat 18.45 sıralarında motosiklet kazası yapan M.B. ve Ç.K. isimli şahıslar kendi imkanlarıyla devlet hastanesine gelmiş ve burada taşkınlık çıkartmıştı. M.B. ve Ç.K.’ye müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi yaşanan arbedede kalbinden bıçaklanmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından M.B. ve Ç.K gözaltına alınmıştı. Bugün emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi.