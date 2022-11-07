Güvenlik görevlisini yaralayan ve otomobile zarar veren kişi kahvehanede çay içerken yakalandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde psikolojik sorunları olan bir kişi, park halindeki bir otomobile zarar verip güvenlik görevlisini kolundan yaraladı.

Lapseki’nin Karaömerler köyünde yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Hüseyin T. (33), henüz belirlenemeyen nedenle park halinde bulunan bir otomobile nacak ile saldırıp zarar verdi. Çevredekilerin kendisini durdurma çabalarına rağmen araca vurmaya devam eden şahıs, daha sonra buradan kaçtı.

Koru Reis mevkisindeki rüzgar enerji santraline gelen Hüseyin T., içeri girmesini engellemeye çalışan güvenlik görevlisini de kolundan yaraladı.

Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Lapseki Devlet Hastanesine götürüldü, ardından da İzmir’e sevk edildi.

Jandarma ekipleri ise şüpheliyi Kocamusalar köyünde bir kahvehanede çay içtiği sırada yakalayarak gözaltına aldı.