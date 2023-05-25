Güvenlik kameralıyla dolu siteye girip motosikleti böyle çaldı

Bursa'da pervasız hırsız, güvenlik kamerasıyla kaplı olan sitenin duvarından atlayıp gözüne kestirdiği 30 bin liralık motosikleti çalarak 'hiçbir şey olmamış' gibi bahçeden çıkıp kayıplara karıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Güvenlik kameralıyla dolu siteye girip motosikleti böyle çaldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bursa’da pervasız hırsız, güvenlik kamerasıyla kaplı olan sitenin duvarından atlayıp gözüne kestirdiği 30 bin liralık motosikleti çalarak ’hiçbir şey olmamış’ gibi bahçeden çıkıp kayıplara karıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Mudanya, Halitpaşa Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.A. isimli şahıs 16 AVA plakalı motosikletini kendi oturduğu, güvenlik kameralarıyla dolu olan sitenin içine bıraktı. Hırsız, gece 03.00’te gözüne kestirdiği motosikleti çalmak için harekete geçti. Kameralara aldırış etmeyen soğukkanlı hırsız, sitenin duvarından atlayarak binanın içine girdi. Motosikletin kilidini kıran şahıs, kendi motoru gibi sitenin bahçesinden çıkıp kayıplara karıştı. Hırsızın rahat tavırları "bu kadarına da pes" dedirtirken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.