Güvenlik Uzmanı Muğlu: 'Seçim öncesi İran'ın sınıra Afganları yönlendirmesinin hedefi Türk insanını etkilemekti'

Terör ve Güvenlik Uzmanı İmbat Muğlu, “Seçim öncesi İran’ın Türkiye’nin sınır hattına Afganları yönlendirmesi, özellikle onlara sınır hattına kadar kendilerinin eşlik etmesinin buradaki hedefi Türk insanını etkilemekti” dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı İmbat Muğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesine ilişkin, “Bu seçimlerde nasıl bir olumsuz hava oluşturabiliriz, Erdoğan’a nasıl kaybettirebiliriz, Türkiye’yi yeni yüzyılında nasıl başarısız kılabiliriz bunun hayalleri vardı. Ve bu hayalleri gerçekleştirebilmek için başta komşu ülkelerimiz olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nden Avrupa’nın birçok ülkesine kadar birlik içinde oldular ve muhalefeti desteklediler” dedi.

Muğlu, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden önce İran güvenlik güçlerinin Afgan göçmenlere Türkiye sınırına kadar eşlik etmesi ve göçmenlerin videolarının sosyal medyada yayılmasını İran’ın seçimlere bir müdahalesi olarak değerlendirdi. Muğlu, gelecek 100 yılda milliyetçilik akımlarının ön planda olacağını kaydederek, şöyle konuştu:

“Seçim öncesi İran’ın Türkiye’nin sınır hattına Afganları yönlendirmesi, özellikle onlara sınır hattına kadar kendilerinin eşlik etmesinin buradaki hedefi Türk insanını etkileme. Bak Türkiye sınır kapısını açtı. Türkiye, Afganları içeriye alıyor. Milliyetçilik akımı son gelecek 100 yılın akımı olacak. Artık bütün ülkelere baktığınızda milliyetçilik ön plana çıktı. Türkiye seçimine baktığınızda da milliyetçilik akımını yürüten partilerin oy oranını neredeyse yüzde 100 arttırdığını görmüş olduk. İran’ın hedefi muhalefete destek olmaktı. İran güçlü bir lider istememekte.”

“İran, Türkiye’nin güçlü devlet olmasını istemiyor”

Bölgede İran’ın Ermenistan’ı kukla gibi kullandığına dikkati çeken Muğlu, “İran, Türkiye’nin güçlü devlet olmasını istemiyor. Çünkü Ermenistan’ı kendine kukla devlet gibi görüp yıllardır dünyaya açılan ikinci bir kapısıydı Ermenistan. Çünkü Ermenistan’ın 30 yıl boyunca işgal ettiği Karabağ koridoru vardı. Ve bu koridordan dolayı da İran’ın etkisi çok yüksekti. Bu koridordan dolayı da Karabağ’ın azat edilmesini istemiyordu” ifadelerini kullandı.

“Afganları Türkiye’nin sınır hattına getirmelerinin amacı Erdoğan’a seçimi kaybettirmekti”

Muğlu, İran tarafının Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesini önlemek için sınıra yabancı göçmenleri yaklaştırdığını söyledi. İran içinde Afganların bir tehdit olduğunu belirten Muğlu, “İran için Afganlar bir tehdittir. Ama bu sefer Afganistan sınırından Türkiye sınırına kadar Afganlara eşlik ettiler. Adeta koruyarak getirdiler. Daha önceden birçok uluslararası af örgütünün de kayıtlarına geçmiş Afgan mültecilere çeşitli şekilde işkenceler, kadın erkek çocuk demeden öldüren bir yapı, seçim öncesi o havayı verebilmek için Afganları Türkiye’nin sınır hattına getirdi. Amaç Türkiye’nin seçimi kaybetmesiydi, Recep Tayyip Erdoğan’ın kaybetmesiydi” diye konuştu.