Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Ekici başkanlığında gerçekleştirildi

Kırklareli’de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı; Kırklareli Valisi Birol Ekici’nin başkanlığında, mülki idare amirleri, genel kolluk kuvvetleri ve ilgili kurum yetkililerin katılımıyla yapıldı. Kırklareli Valiliğinde gerçekleşen toplantıda; mülki idare amirleri, genel kolluk kuvvetleri ve ilgili kurum yetkililerince "asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri" hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Genel güvenlik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları değerlendirilirken; yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü.