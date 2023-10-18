Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı, Bakan Yerlikaya başkanlığında yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, İstanbul'da Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, İstanbul’da Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Güvenlik ve İstihbarat Toplantımızı Bakan Yardımcımız Mehmet Sağlam, İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül, İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ve MİT Bölge Başkanımızın katılımıyla gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.