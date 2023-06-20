Güvercin kümeslerinde çıkan yangın eve de sıçradı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 katlı evin terasında bulunan güvercin kümeslerinin alev alması neticesinde çıkan yangın, bitişiğindeki evin çatısına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Güvercin kümeslerinde çıkan yangın eve de sıçradı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 2 katlı evin terasında bulunan güvercin kümeslerinin alev alması neticesinde çıkan yangın, bitişiğindeki evin çatısına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Erenler Mahallesi Karanfil Sokak’ta bulunan 2 katlı evin terasındaki güvercin kümesleri henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Alevler büyüyerek, bitişiğindeki 3 katlı evin çatısına sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Ekiplerin erken müdahalesi yangının faciaya dönüşmesinin önüne geçti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.