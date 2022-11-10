Güvercinlerin performansı tam not aldı

Mustafakemalpaşa, bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘EFU Uluslararası Seyyar Mobil Kümes Güvercin Uçuş Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

Gökyüzünün çeşitli ırk ve renklerdeki güvercinlerle bezendiği uluslararası yarışmada, dalıcı ve dönek güvercin gruplarındaki kuşların performansı heyecanla izlendi.

Güvercin sevgisini uluslararası platformlara taşıyan ve Avrupa Uçucu Sanat Güvercinleri Federasyonu’na (EFU) üye olarak başarısını taçlandıran Gökyüzünün Efsane Kanatları Derneği öncülüğünde yapılan ‘EFU Uluslararası Seyyar Mobil Kümes Güvercin Uçuş Festivali’, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin katkılarıyla Aralık Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

EFU gözetiminde bine yakın güvercin meraklısının katıldığı festivalde, 250 güvercin en iyi uçuşu yapmak için yarıştı. Damcı takla, Dönek, Kelebek, Dolapçı, Adana, Osmanlı makaracısı, Birmingham ve Vuta ırkları gibi yüzlerce güvercinin gökyüzünde hünerlerini sergileyeceği etkinliğe; EFU Başkanı FrancoVisona, EFU Genel Sekreteri Harold Lommel, EFU yöneticileri Heinz Gerber, Stefan Schneiderve Alp Arı hakem olarak katıldı.

Sınırları aşan festival

Festivalde güvercinler, uzun dönme, çember netliği, dalış ve hız gibi değerlendirmelere göre EFU komitesi tarafından puanlandı. EFU Uluslararası Seyyar Mobil Kümes Güvercin Uçuş Festivali’nde dereceye girenlere kupa ve madalya, düzenlenen bir törenle verildi.

Gökyüzünün Efsane Kanatları Derneği Başkanı Musa Çelik, sınırları aşan bir yarışmanın yapıldığı festivalde, güvercin sevgisinin ciddiyetinin ortaya konduğunu söyledi.

Yarışmanın, kendine has özelliklerini havada sergileyen eğitimli kuşların istenilen anda bir sistem dâhilinde yere inmesini kapsadığını ifade eden Çelik, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023 için de planlamaların şimdiden başladığını belirterek; “Güvercinin başkenti olan Mustafakemalpaşa’da bu hobiyi daha uzun yıllar yaşatacağız. Ülkemize ve ilçemize has güvercin ırklarının dünyada daha çok tanınmasını ve korunmasını amaçlıyoruz. Tüm katılımcılara ve destek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.