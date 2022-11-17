Güzdemir, Kulüplerin artık silkelenmesi lazım

Güzdemir “Bu sene U 16 kategorisi U 18’de oynuyor 4 kategoride çalışıyoruz. U 12, U 14, U 16 ve U 18. U 18 yaş grubunda oynayanları yeni sezonda A takımda değerlendireceğiz. Dışarıdan transfere kapalıyız ben olduğum sürece. Kulüpleri artık silkelenmesi lazım. Sırf 1.Amatörde kalacağız diye kimse parasını boşa harcamasın. Sezon bitince de elimdeki oyuncuları Alibey’e, Silivri’ye, Avcılar Futbol Akademisi’ne ve Arena’ya verdim. Hem yetiştiriyoruz hem de önlerini açıyoruz” diye konuştu.