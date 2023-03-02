Güzel havayı gören Osmanelililer parklara akın etti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde güzel havayı görev Osmanelililer parklara akın etti.

Osmaneli’nde hava sıcaklıkları 20 derecelere kadar çıkınca ilçe halkı bu fırsatı kaçırmadı. İlçe genelindeki parklara akın eden Osmanelililer başta Sakarya Nehri kıyısındaki belediye ait parklara akın etti. Güzel havada çocuklar top oynarken, aileler mangal yakmayı tercih etti. Bu mevsimde yazdan kalma havanın tadını çıkaran vatandaşlar, akşam saatlerine parklardan ayrılmadı.