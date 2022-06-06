Güzel Sanatlar Akademisi'nde Gurur Günü

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eğitime destek projeleri kapsamında Nişantaşı Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilen Güzel Sanatlar Akademisi ilk kursiyerlerini verdi. 16 hafta süren oyunculuk, yaratıcı drama, piyano, bağlama ve şan eğitimini başarıyla tamamlayan 120 kursiyer için Selimpaşa Mahallesindeki üniversite binasında sertifika töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucu Müdürü Dr. Levent Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Altuntaş, Mimarsinan Güzel Sanatlar Lisesi Kurucu Müdürü Murat Özteke, Selimpaşa geçmiş dönem Belediye Başkanı Ahmet Yağcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, sembolik sertifika takdim töreni, sahne gösterileri ve kursiyerler tarafından hazırlanan konserin ardından sona erdi.

ÖZTEKE: “TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN SANAT ÇOK ÖNEMLİ”

Programın açılış konuşmasını yapan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi kurucu müdürü Murat Özteke, “Çok kısa bir zamanda Türk gençliğine, Silivri gençliğine bu kadar güzel bir katkı sağladığı için hocalarımıza ve akademimize, öğrencilerini gönderen velilerimize teşekkür ediyorum. Türkiye’nin geleceği için en lazım olan şey sanattır. Çünkü bu yaşam çemberinin en tepesinde sanat vardır. Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz büyük bir öngörü ile sanat, İngilizce ve spor eğitimi ile ilgili söz vermişti. Bizler de bu sözün yerine getirilmesine vesile olmaktan büyük mutluluk duyduk.” dedi.

ÖZTAŞ: “ÜNİVERSİTEMİZ İLE BELEDİYEMİZİN İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK”

Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, üniversite olarak Silivri Belediyesi ile çeşitli alanlarda eğitim işbirliğinin devam edeceğini belirttiği konuşmasında, “Nişantaşı Üniversitesi olarak bu tür faaliyetlere destek vermekten çok mutluyuz ve desteklerimizi sürdüreceğiz. Silivri Belediyesi ile sanat anlamında başlayan bu işbirliğimiz dil kursu konusunda da, sağlık eğitimleri ve girişimcilik eğitimleri konusunda da devam edecek. Biz üniversite olarak memleketimiz için gençlerimiz için onların geleceği için 21. yy yetkinliklerinin öğretildiği eğitim 5-0 modelini uygulamaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

UYSAL: “TÜM KURSİYERLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM”

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucu Müdürü Dr. Levent Uysal ise “Sanat her şeyden önemli. Çünkü her şeyi yapabiliriz ama sanatı yetenekle yapıyoruz. Sağ olsun hocalarımız da bu yetenekleri ortaya çıkarmakla ilgili bir çaba gösterdiler. Tüm kursiyerlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Törende yaptığı konuşmaya, “Bugün benim için çok heyecanlı ve çok mutlu bir gün.” diyerek başlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Çünkü ben bu şehirde yaşayan gençlere, çocuklara, annelere sözler vermiştim. ‘Binalar yapabiliriz, köprüler, barajlar, spor salonları, kültür merkezleri yapabiliriz. En nihayetinde demir lazım, çimento lazım, teknik donanım lazım. Ama bütün bu yaptıklarımıza mana katacak, ruh katacak unsurun insan olduğundan hareketle bütün yatırımımız gençlere, çocuklara yani bu tesislerin içerisini anlamlandıracak ve bir sonraki nesillere aktaracak Türk gençliğine olacak.’ demiştim. Silivri’de yaşayan annelere, ‘Silivri’de 8’inci sınıfı bitiren her çocuğumuz, her gencimiz, bir yabancı dil konuşabilecek, bir spor dalında lisanslı sporcu olacak, bir enstrüman çalacak ve bir sanatsal faaliyette bulunacak.’ demiştim. İşte bu hayalimiz Nişantaşı Üniversitesi’nin bize verdiği destekle bugün gerçek oldu. Onun için çok mutluyum, gururluyum ve çok onurluyum. Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucu Müdürü Sayın Dr. Levent Uysal’a huzurlarınızda Silivrili çocuklar ve gençler adına teşekkür ediyorum. Burada verilen eğitimlerin hepsi Nişantaşı Üniversitesi tarafından karşılandı. Eski belediye binamız olan bu tarihi mekân boş bir şekilde duruyordu. Bizler de sizlere verdiğimiz Güzel Sanatlar Akademisi sözünü burada hayata geçirdik.”

“SİLİVRİ’DE SANAT VAR DEMEYE DEVAM EDEEĞİZ”

Silivri Belediyesi tarafından yapılan eğitim destekleri ve hayata geçirilen projelere de değinen Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimizden bu yana eğitim, kültür, sanat, spor ve bunlarla bezenmiş bir gençlik diyerek çalışmalarımıza köy okullarından başladık. 12 okulumuzu baştan sona elden geçirdik. Köy okullarımızda piyesler, tiyatrolar oynanıyor. Biz ‘Silivri’de hayat var.’ demeye, ‘Silivri’de sanat var.’ demeye devam edeceğiz. Gençlere, kültüre, sanata yatırım yapmaya devam edeceğiz. Eğitim desteği kapsamında Silivri Belediyesi olarak üniversiteyi kazanan her gencimize 500 lira burs verdik. Bu yıl üniversite sınavına giren tüm öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini ödedik. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren bütün öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini ödedik. Silivri’de birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin kırtasiye ve çanta ihtiyacını karşıladık. Yaklaşık 3500 öğrencimizin okul kıyafetini tedarik ettik. Silivri İstanbul’da yüzme havuzu olmayan tek ilçeydi; Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber yüzme havuzumuzu yaptık bitirdik. Değirmenköy’de futbol stadımızı yaptık. Çok yakın bir zamanda Selimpaşa Mahallemizde de amatör maçların oynanacağı bir stadın, bir spor kompleksinin müjdesini buradan vermiş olalım. Kadir Has Üniversitesi ile sözleşmemizi yaptık. Teknopark ve Tarım Park kuruyoruz. Sanayi Bakanlığımızdan onayları alınmak üzere. 25.000 m2 alanda içerisinde spor sahalarının, kültür alanlarının olacağı bir Selimpaşa Millet Bahçesini de Teknoparkla beraber sizlerin hizmetine sunacağız. Biz Silivri’nin gençlerine, çocuklarına verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz. Tutmaya devam edeceğiz. Hep sizinle, hep sizin yanınızda, hep sizin beraber hiç bıkmadan, usanmadan, yorulmadan emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“BAŞARILI 10 ÖĞRENCİYE %100 BURS VERECEĞİZ”

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucu Müdürü Dr. Levent Uysal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür plaketi takdim etti. Bu sırada konuşan Başkan Yılmaz, “Levent Bey’e böyle bir projemiz olduğunu bahsetmemizin ardından hiçbir maliyet sormadan ‘Biz Silivri’ye hizmet varız. Biz sizin için Silivri’de olacağız.’ dedi. Ayrıca, ‘Silivri’de başarılı 10 öğrenciye Nişantaşı Üniversitesinden % 100 burs vermek istiyorum.’ diyerek müjdeyi paylaştı. Başkan Yılmaz’dan sonra söz alan Levent Uysal ise, “Biz Nişantaşı Üniversitesi olarak 7/24 yanınızdayız. Aynı zamanda Silivri Belediyesinde çalışan sizin uygun göreceğiniz sayıdaki arkadaşımıza da yüksek lisans vermek istiyoruz. Belediyemizde çalışan arkadaşlarımızın da eğitime katkı sunmak, eğitim düzeyini artırmak bizim için onurudur.” dedi.

KAYMAKAM TOĞAN: “BU PROJE ZİYADESİYLE KIYMETLİ”

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise yaptığı konuşmada, “Nişantaşı Üniversitesi ve Silivri Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü bu proje ziyadesiyle kıymetli. Eğitim anlamında gençlerimize yönelik Silivri Belediyemizin ve merkezi idaremizin yaptığı çalışmalarla Silivri bir marka kent ve marka şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Güzel Sanatlar Akademisinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm kursiyerlerimize ve öğrencilerimize hayatları boyunca başarılar diliyorum.” diye konuştu.

ÇATALBAŞ: “BU İMKÂNI SUNAN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Öğrenciler adına konuşma yapan tiyatro bölümü öğrencisi Sıla Çatalbaş ise yaptığı konuşmada, “Birbirini tanımayan farklı yaşlarda kursiyerler olarak geldiğimiz bu kurumda, bugün aile olarak eğitimimizi tamamladık. Farklı dallarda aldığımız eğitimler her birimizin hayatına başka bir farkındalık kattı. Kimimiz kariyer hayatına sanatla devam etmeye karar verdi, kimimiz kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Ama hepimizin kalbi sanat için atmaya devam edecek. Bizlere bu imkânı sunduğu için Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve Nişantaşı Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucu Müdürü Dr. Levent Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Altuntaş ve Mimarsinan Güzel Sanatlar Lisesi Kurucu Müdürü Murat Özteke tarafından sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları teslim edildi. Ayrıca Silivri Belediyesi tarafından programa katılan Nişantaşı Üniversitesi idari kadrosuna ve Güzel Sanatlar Akademisi Eğitmenlerine plaket takdiminde bulunuldu.

Program sahne gösterileri ve konserlerin ardından sona erdi.

