Güzel sanatlar akademisinde yeni dönem eğitimleri başlıyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eğitim projeleri arasında yer alan Güzel Sanatlar Akademisinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Silivri Belediyesi ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Güzel Sanatlar Akademisinde 2 yıl önce başlatılan Sertifikalı Eğitim Programlarının yeni dönemi başlıyor. Nişantaşı Üniversitesi eğitmenleri tarafından 16 hafta sürecek eğitim programına katılan öğrencilere Selimpaşa Eski Belediye Binasında ücretsiz olarak; şan, yaratıcı drama, tiyatro, bağlama, piyano ve resim eğitimi verilecek. 10-14, 14-18, 18 yaş ve üzeri yaş grupları 15'er kişilik sınıflarda eğitim görecek. 16 haftalık eğitimin ardından kursa katılan kursiyerlere Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlı olan Nişantaşı Üniversitesine ait “Sürekli Eğitim Merkezi” onaylı sertifika verilecek. Kayıt tarihi 15-29 Eylül 2023, mülakat değerleme tarihi 30 Eylül-01 Ekim 2023 olarak belirlenen eğitim programı için kurs başvuruları online olarak https://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresi üzerinden yapılabilecek. Daha detaylı bilgi almak isteyenler ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat ederek ya da 0212 444 20 47 (Dahili 1644) numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.

BAŞKAN YILMAZ: " KÜLTÜR SANAT DENİNCE AKLA SİLİVRİ GELECEK"

Güzel Sanatlar Akademisinin Sertifikalı Eğitim Programları hakkında bilgiler veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Silivri Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları, sosyal ve kültürel faaliyetler ışığında kendilerini geliştirmeleri için bütün gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Başkanlık görevine gelmeden önce en büyük hedeflerimizden biri Silivri'yi kültür ve sanatla bezenmiş bir kent haline getirmekti. Gerek Güzel Sanatlar Akademisi eğitimleriyle gerekse Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün faaliyetleriyle birlikte bu hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık Silivri denince akla kültür ve sanat geliyor. Güzel Sanatlar Akademisinin Sertifikalı Eğitim Programlarında bizlerle iş birliği içerisinde olan İstanbul Nişantaşı Üniversitene teşekkür ediyor ve programa başlayacak olan çocuklarımıza, gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum." dedi.