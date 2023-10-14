Güzellik Merkezi'ni nasıl savaş alanına çevirdiklerini anlattı: 'Ortalığı dağıtıp, her şeyi kırıyorlardı'

Nişantaşı’nda sopayla güzellik merkezine gelerek ortalığı savaş alanına çeviren şahısların o anlarına şahit olan Nergis Tekarslan, "İçeride ellerine bir şeyler geçirip aynaları, ortalığı dağıtıp, her şeyi kırıyorlardı. Çalışan kızlar çok paniklemişlerdi" dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Şişli Nişantaşı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin O. isimli şahıs ile güzellik merkezinin sahibi arasında bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenle husumet oluştu. Büyüyen husumet nedeniyle Selahattin O., eline sopa alarak sahibi kadın olan işyerini basmıştı. İşyerindeki malzemeleri sopayla vurarak kıran şahıs, ortalığı adeta savaş alanına çevirmişti. Yaşananlar ise kameralara yansırken olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan polis, saldırganı kısa sürede yakalamıştı.

O anlara cadde esnafı şahit oldu

Caddede başka bir dükkanı işleten Nergis Tekarslan saldırganların çıkarken gayet sakin olduğunu belirterek, "Ben yan dükkanda çalışıyordum. Ben çalışırken bir anda silah sesleri gibi sesler gelmişti. Biz acaba birisine silah mı çekildi diye evhamlı bir şekilde dışarı koşturduk. Fakat içeriye iki kişi girmiş, gayet düzgün giyimli. İçeride ellerine bir şeyler geçirip aynaları, ortalığı dağıtıp, her şeyi kırıyorlardı. Çalışan kızlar çok paniklemişlerdi, polis çağırıldı. Sanırım dükkana büyük zarar vermişler. Saldırganları daha önce hiç görmemiştim. Buradan çıkıp dümdüz aşağı doğru gittiler. Hiçbir şey yapmamışlar gibi gayet sakindiler. Dükkan sahibi burada değildi, o daha sonra geldi. Çalışan kızlar vardı. Daha önce burada böyle bir şey şahit olmadım. Gayet düzgün bir yer, düzgün çalışanları olan bir yer’’ dedi.