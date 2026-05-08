Güzellik merkezlerine çektikleri vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 12 tutuklama

Vatandaşları cazip kampanyalarla güzellik merkezlerine çekip şantaj, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 12’si tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik merkezinin vatandaşları "cazip kampanya" ve "uygun fiyat" vaatleriyle iş yerine çektiği belirlendi. Yapılan incelemelerde mağdurların karmaşık sözleşmelerle baskı altına alındığı, yüksek bedelli sözleşmeler imzalatıldığı ve bu sözleşmelerin şantaj unsuru olarak kullanıldığı tespit edildi. Polis ekiplerinin detaylı çalışmalarında işletme çalışanlarının "taksit yapma" bahanesiyle müşterilerin mobil bankacılık şifrelerini ele geçirdiği, işlem seansları sırasında mağdurların görüş alanı engellendikten sonra çantalarındaki nakit para ve ziynet eşyalarının çalındığı, ayrıca kredi kartlarından mağdurların bilgisi dışında yüksek tutarlı işlemler yapıldığı, örgütün Tekirdağ dışında Afyonkarahisar, Çorum, Erzincan, Kırıkkale, Tokat ve İstanbul’un Silivri ilçesindeki şubeleri üzerinden de organize şekilde benzer faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. MASAK raporları, HTS incelemeleri ve güvenlik kamerası görüntülerinin analizleri doğrultusunda Tekirdağ merkezli olarak İstanbul ve Çorum’da operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri ile güzellik merkezlerinde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, çok sayıda SIM kart, 2 bilgisayar ile şirket kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.