Güzellik salonlarında Bayram yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı öncesi bayan kuaförlerinde yoğunluk yaşanırken, iş yerleri sahipleri taleplere yetişebilmek için gece geç saatlere kadar hizmet vereceklerini belirtiyor.

Güzellik salonlarında Bayram yoğunluğu yaşanıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
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Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Silivri’de yaşayan kadınlar kuaförlerde yoğunluk oluşturdu. İşletme sahipleri talepleri karşılamak için gece geç saatlere kadar hizmet vereceklerini belirti.
Silivri’de faaliyet gösteren Cadde Kuaför Salonu işletme sahibi Mert Karan” Özellikle son günlerde işlerimiz çok iyi. Çok geç saatlerde çıkabiliyoruz. Güzellik sektörü bizim için vazgeçilmez, güzellik ve bakımlı görünmek kadınların önceliği, Bayram yoğunluğunu karşılamak adına Bayrama kadar gece geç saatlere kadar açık olacağız” dedi.

Güzellik salonlarında Bayram yoğunluğu yaşanıyor
Güzellik salonlarında Bayram yoğunluğu yaşanıyor