Güzellik salonlarında Bayram yoğunluğu yaşanıyor

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Silivri’de yaşayan kadınlar kuaförlerde yoğunluk oluşturdu. İşletme sahipleri talepleri karşılamak için gece geç saatlere kadar hizmet vereceklerini belirti.

Silivri’de faaliyet gösteren Cadde Kuaför Salonu işletme sahibi Mert Karan” Özellikle son günlerde işlerimiz çok iyi. Çok geç saatlerde çıkabiliyoruz. Güzellik sektörü bizim için vazgeçilmez, güzellik ve bakımlı görünmek kadınların önceliği, Bayram yoğunluğunu karşılamak adına Bayrama kadar gece geç saatlere kadar açık olacağız” dedi.