Güzellik ve bakım tutkunlarını ''Doğruca Festivale'' etkinliğinde bir araya geliyor
Kozmetik kategorisinde sevilen markaların güzellik ve kişisel bakım ürünleriyle müşterileri için alışveriş noktası olan CarrefourSA, yaza bakımlı ve sağlıklı girmek isteyenleri ''Doğruca Festivale'' davet ediyor.
Kozmetik kategorisinde sevilen markaların güzellik ve kişisel bakım ürünleriyle müşterileri için alışveriş noktası olan CarrefourSA, yaza bakımlı ve sağlıklı girmek isteyenleri ’’Doğruca Festivale’’ davet ediyor.
30’uncu yılını kutlayan CarrefourSA, müşterilerini birbirinden farklı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Sevilen markaların binlerce güzellik ve kişisel bakım ürününü mağazalarında müşterilerine sunan marka, bu yıl ilk kez gerçekleştireceği festivalde güzellik, sağlık ve bakımın önemli noktalarını meraklılarıyla paylaşıyor. 3 Haziran’da CarrefourSA İstinye Hiper mağazasında açık havada gerçekleşecek olan festivalde farklı etkinlikler ve workshoplar da yer alacak. Gazeteci ve Yazar Ece Vahapoğlu’yla birlikte alanında uzman konuşmacılar katılımcıların güzellik, sağlık ve bakımla ilgili merak ettiklerini cevaplarken; makyaj yapmanın püf noktaları ve kozmetik dünyasındaki son trendler de paylaşılacak. Festivalde atölyelerin yanı sıra DJ performansları tadım noktalarıyla katılımcılar festival coşkusunu gün boyunca yaşarken, festival son dönemin sevilen isimlerinden Jabbar’ın konseriyle son bulacak.
Marka güzellik, sağlık ve bakımın yanı sıra doyasıya eğlenmek isteyen herkesi farklı bir festival deneyimi için ’’Doğruca Festivale’’ sloganıyla CarrefourSA İstinye Hiper mağazasına bekliyor.
Etkinlik akışı şöyle açıklandı:
15.30 - Festival Açılışı
15.30 - 17.00 DJ Performans Set 1
16.00 - 16.45 Makyaj Çantası Workshop
17.00 - 17.45 Ece Vahapoğlu ile Sağlıklı ve Mutlu Yaşam’ın Sırları
17.45 Dans Performansı
18.00 - 18.45 Mozaik El Aynası Workshop
19.15 - 20.00 Toka Yapımı Workshop
20.30 - 21.15 Canlı Performans, Jabbar
22.00 - Etkinlik Sonu