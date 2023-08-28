Güzlek Mesire Alanı Akyazı'nın uğrak noktası oldu

Akyazı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Güzlek Mesire Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı sıcak yaz günlerinde aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Akyazı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı vatandaşların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Orman içerisinde yer alan ve içerisinde basketbol, futbol ve voleybol sahaları, dev salıncak, oyun grupları, spor aletleri, piknik alanları ve mescit yer alan tesisi özellikle hafta sonları Akyazı ve diğer ilçelerden birçok vatandaş ziyaret ediyor. Vatandaşlar ormanlık alanda aileleri ile birlikte piknik yapıyor ve keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor. İçerisinde karavan park alanı ve kamp alanı da bulunan mesire alanı çevre il ve ilçelerden de birçok misafiri ağırlıyor. Güzlek Mesire Alanının vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi gördüğünü ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Geçtiğimiz yıl açılışını yaptığımız mesire alanımıza olan ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle bu sıcak yaz günlerinde tesisimiz adeta dolup taşıyor. Karavan ve kamp alanında da çevre il ve ilçelerden birçok misafir burada konaklıyor. Mesire alanımız ilçemizin turizmine de büyük bir katkı sağlıyor. Bu ilgi yaptığımız yatırımın ne kadar doğru olduğunu bizlere kanıtlıyor adeta. Akyazı Belediyesi olarak hizmet odaklı çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.