19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galata Kulesi’ne yansıtılan slayt ile kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi’nde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla slayt gösterisi düzenlendi.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Genlik ve Spor Bayramı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün organizasyonluğunda Galata Kulesi’ne yansıtılan slayt gösterisiyle kutlandı. Saat 21.00’de başlayan gösteriyi, çoğunluğu turistlerden oluşan onlarca kişi, cep telefonlarına kaydetti. Slayt gösterisinde Türk tarihinde büyük önem taşıyan ender olaylarla birlikte 19 Mayıs günü yaşanan hadiseler anlatıldı. Gösterinin ardından Galata Kulesi’ne yansıtılan Türk Bayrağı eşliğinde, çevredeki bazı insanların da katılımıyla İstiklal Marşı okundu. 1 buçuk saat sürecek slayt gösterisi 10’ar dakika arayla Galata Kulesi’ne yansıtılacak.