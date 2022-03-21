Tekirdağ’dan Çanakkale’ye gelen davul virtüözü Ahmet Çelik, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden Avrupa yakasından davul çalarak ve Çanakkale Türküsünü söyleyerek Asya yakasına geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde açılan dünyanın en büyük asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ilginç bir an yaşandı. Daha önce deniz altında, paraşütle 2 bin metrede, yeni doğan bebeğe ve kayarak davul çalan çılgın davul virtüözü, bu seferde 1915 Çanakkale Köprüsü’nden davul çalarak geçti. Avrupa yakasından Asya’ya Çanakkale Türküsü eşliğinde davul çalarak yürüyen Çelik, o anları da cep telefonuyla kayıt altına aldı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün muhteşem bir eser olduğunu belirten Çelik, “Bugün bir ilki gerçekleştirdik. Avrupa kıtasından Asya kıtasına davul çalarak ve Çanakkale Türkü’müzü söyleyerek geçtik. Şükürler olsun rabbim bunu bana nasip etti. Şunu söylemeden edemeyeceğim; gerçekten köprü inanılmaz güzel olmuş. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.