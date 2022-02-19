28 Şubat unutturulmayacak

Bursa’da 28 Şubat post-modern darbesinin 25’inci yıldönümü dolayısıyla açılan fotoğraf sergisiyle gençlere o gün yaşananlar hatırlatılmak istendi.

Aile Meclisi Derneği tarafından organize edilen fotoğraf sergisiyle 28 Şubat darbesi, 25 yıldönümünde de unutturulmadı. Gencinden yaşlısına herkesin meraklı gözlerle incelediği fotoğraflar, Emirsultan meydanından vatandaşlarla buluştu. O gün yaşananları tek tek anlatan fotoğraf kareleri geleceği inşa edecek olan gençlere yol gösterdiğini belirten Aile Meclisi Derneği Başkanı Şerafettin Tosun, “28 Şubatta imam hatip öğrencilerine, başörtülülere yapılan zulmünü anlatan fotoğraflarla bir sergi hazırlamak istedik. Bunları kimseye unutturmayacağız. Gelen gençlerimiz bu konuları bilmediği için böyle bir sergi yaptık. O dönemde biz aileler çocuklarımızın geleceği için ciddi mücadeleler verdik” dedi.

Bursa İlahiyat Mezunları Derneği Başkanı Mükerrem Özdemir ise, “Türkiye’nin her bir yanında bu tür sergi ve sempozyumlar yapılıyor. 28 Şubat, Türk milletinin özüne yapılan en büyük darbelerden birisidir. Gençliğine, eğitimine ve geleceğine engel olmak için ülkeyi gayrimeşru yöneten güçlerin müdahale etmesidir. Biz bunu bir kez daha 28 Şubat tarihine yaklaşırken, Bursa’nın meydanlarında salonlarında hatırlatmak istedik. Bir daha böyle günler yaşamak istemiyoruz” diye konuştu.

28 Şubat’ı yaşamayanlar için o günlerin bir hayalden öte olmadığını belirten 28 Şubat Platformu Başkanı Emekli Albay Arif Çelenk de, “25 yıl geçti. Bunu unutturmamak için güzel bir faaliyete imza atılmış. O gün nice ocaklar söndü. Hamile kadınların çocukları tekmelerle düşürüldü. Öğrenciler okullarına giremez oldu. Lojmanlarda oturan subay eşleri evlerine giremedi. Bunları unutturmamak için böyle etkinliklere ömrümüzün sonuna kadar devam etmeliyiz” dedi.

Sergi hava koşulları imkan verdiği takdirde yarında vatandaşların izlenimine açık olacak.