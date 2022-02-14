36 yıllık evli çift, hastane odasında ilk defa Sevgililer Günü pastası kesti

Geçirdiği mide rahatsızlığı sebebiyle 7 aydır hastanede bulunan eşinin başından bir an olsun bile ayrılmayan Mine Eren, “Sevgililer Günü nedir bilmeyiz. Gençler kutlasın. Biz 36 yıllık mutlu bir evliliğimiz var” dedi. İlk defa Sevgililer Günü’nü kutlayan çiftin mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Şanlıurfa’dan Yalova’ya tatile gelen Mine ve Rafi Eren çifti, mide rahatsızlığı ile hastaneye başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından uzun süredir tedavi gören eşi Rafi Eren’in başından bir dakika bile ayrılmayan Mine hanıma hastane yönetimi Sevgililer Günü’nde sürpriz yaptı. Kalpli pastayı gören çift, mutluluktan diyecek söz bulamadı. İlk defa Sevgililer Günü’nde bir şey yaptıklarını belirten Mine Eren, “7 aydır hastanedeyiz. Herkes bizim ailemiz gibi oldu. Herkes bizim için seferber oldu. Bizi iyi edip Urfa’ya göndereceklerdir. Biz eşimle hep arkadaş gibi olduk. Sevgili hiç olmadık. Biz eşimle birlikte hep mutlu olduk. Hiç birbirimizi kırmadık. Ufak tefek sıkıntılar tabi ki her ilişkide olduğu gibi olmuştur. Ama hep güzel geçti. Ömrümüzün sonuna kadar da bu sıkıntılarımızdan kurtulur mutlu mesut ve sağlıklı yaşarız” dedi.

36 yıllık evli olduklarını belirten Mine Eren, “Biz hiç sevgili olmadık. Biz görücü usulüyle evlendik. Sevgililer Günü’nü gençler kutlasın. Allah bize de sağlık sıhhat versin. Güzel bir gün ama biz bilmiyoruz. Gençler kutlasın” şeklinde konuştu.

İlk defa Sevgililer Günü’nde eşiyle pasta kesen Mine hanım, emeği geçen Medicana Bursa Hastanesi yönetimine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.