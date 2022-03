4 masa ile başladı, şimdi 25 kişiye istihdam sağlıyor

İstanbul’da yaklaşık 10 yıl önce 30 metrekarelik alanda 4 masa ve 8 sandalye ile hayallerini gerçekleştirmenin ilk adımını atan Elif Yılmaz, şimdilerde kurduğu Elif’çe Şirin Mutfak Restoran ve Organizasyon Evi ile toplamda 25 kişiye istihdam sağlıyor.

Geçmişin izlerini taşıyan ve her bir tatta eşsizliğini sunan Türk mutfağı, şimdilerde başarılarıyla herkesi kendine hayran bırakan ve gösterdiği emek ile birçok kişiye örnek olan girişimci Elif Yılmaz tarafından sevenleri ile buluşturuluyor. Gösterdiği emek ile birçok kişiye örnek olan girişimci Elif Yılmaz Türk mutfağını sevenleri ile buluşturmaya devam ediyor. Uzun bir serüvenin ardından kurulan ‘Elif’çe Şirin Mutfak Restoran ve Organizasyon Evi’, özel tasarımı ile ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. İlk başlarda 30 metrekarelik alanda 4 masa 8 sandalye ile işe başladığını belirten Yılmaz, “Bu yola çıktığımda sınırı olmayan başarıyla buluşmamızın, sahip olduğum kararlılık sayesinde olduğunu belirtmeliyim. Ben de elbette bir kadın girişimci olarak birçok zorlukla karşılaştım ve bunları aşmak için devamlı çalıştım, böylece elde ettiğim en büyük deneyim de bu oldu. Aşçılıkla başladığım bu işte hayallerimi gerçekleştirmekten hiçbir zaman vazgeçmedim ve Elif’çe Şirin Mutfak hikayesinin devam ettiği on yıl boyunca ortaya koyduğum işi çok beğenen insanlar gün geçtikçe çoğalmaya başladı. Bunun üzerine ise çevreden gelen yoğun istek üzerine ‘Elif’çe Şirince Mutfak Organizasyon Evini hizmete sundum. Davetler için var olan bu mekan kına, nişan, sünnet, kız isteme gibi özel günlerde tasarımlarıyla birlikte mutluluklara şahitlik ediyor. Mekanımız uzun ve zorlu bir yoldan bu noktaya geldi. İş yerimizin her bir karesinde yaşanmışlık ve tecrübe var. Mutfağımız yolu düşenleri ve kendini uğramaktan alıkoyamayanları sımsıcak ortamıyla sarıp sarmalıyor ve sevenlerini tıpkı bir anne evi gibi ağırlıyor. Bir ev hanımı olarak kendi mutfağımda yaptığım ev lezzetlerini küçük bir işletmede satışa sunmamla serüvenim başladı. Geleneklerimize gönülden bağlıyım. Bunları da her motife ince ince işledik. Bunların içinde saklı olan anıları da gelecek nesillere aktarmak için sergiliyoruz. Mutfağımızda ev hanımlarımıza istihdam oluşturuyoruz. Bunun genç girişimcilere örnek olmasını istiyoruz” dedi.