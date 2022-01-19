48 yıldır eski mutfak malzemelerine şekil veriyor

İlk olarak bir fabrikada ufak dükkanlara parlatma işi ile çırak olarak mesleğe adım atan ve kendisini geliştirip usta olan 62 yaşındaki Muammer Yılmaz, Edirne’de Tahtakale Caddesi’nde açtığı iş yerinde 48 yıldır çaydanlık, tava, tencere ve antika gibi değerli eşyaların parlatmasını yaparak şekil veriyor.

Edirne’de 48 yıldır çaydanlık ve tencere tamiri yapan 62 yaşındaki Muammer Yılmaz, geçmişten günümüze birçok değişikliğe uğrayan mesleğin en yaşlı temsilcilerinden birisi olarak işinin başında duruyor.

Tencere, tava ve çaydanlık tamiri yaparak ailesinin geçimini sağlayan Yılmaz, 48 yıldır mesleğini severek sürdürüyor. Müşterileri ve çevresi tarafından sevilen Muammer Yılmaz, söz konusu işi olduğunda oldukça ciddi bir tavırla çalışmakla birlikte müşteri memnuniyetine de büyük önem veriyor.

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan çaydanlık, tava, tencere tamiri ve parlatma işinin Edirne’deki sayılı ustalarından olan Muammer Yılmaz, vatandaşların dededen kalma ve atmaya kıyamadığı eşyalarına da can veriyor. Talatpaşa Mahallesi Tahtakale Caddesi’nde açtığı iş yerinde parlatma işi yapan Yılmaz, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kullanılan yağ ibrikleri ve kazanlarının da bakım ve onarımını yapıyor.

Değerli eşyalar Yılmaz Usta’nın elinde hayat buluyor

Edirne’de Tahtakale Caddesi’nde mutfak eşyalarının parlatma bakım ve tamirini yapan Yılmaz, ayrıca bazı müşterilerinin dedelerinden kalma ve hatıralarla dolu değerli eşyalarını da tamir ediyor.

Müşterilerin mutlu olmasının çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Müşterilerimiz için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Ayrıca yıllarca Tarihi Kırkpınar’ın yağ ibrikleri ve kazanlarının bakım ve parlatmasını da ben yaptım. Biraz bu maddiyat olayları bazen zorluyor ama buna şükür elimizden gelenin en iyisini yaparak mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Müşteriyi memnun edebilmek kadar güzel bir şey yok bizim için. Onlar mutlu memnun olunca biz de mutlu oluyoruz” dedi.

“Genel olarak hediyelik eşyalar daha çok geliyor”

Günümüzde daha çok vatandaşların hatırası olduğu için atmaya kıyamadığı hediyelik eşyalarını tamire getirdiğini söyleyen Yılmaz, “Mutfak eşyaları da geliyor ama çoğunluk olarak hatıraları yaşatmak isteyen vatandaşlar gelip evdeki değerli eşyalarını tamir ettiriyorlar. Antika eşyalar olsun dededen kalma bakırdan eşyalar olsun bunları tamir ediyoruz. Şemsiyelik olur havan olur bazen sarraf tezgâhları getiriyorlar onları da elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Yeni almaktan ziyade büyüklerinden kalma tarihi eşyaları getiriyorlar onların parlatmasını yapıp canlandırıyoruz. Bu durum da bizi mutlu ediyor. 48 yıldır bu işi yapıyorum. Elimden geldiğince devam ettireceğim. Bu işi yapan yaklaşık 2-3 arkadaş daha var. Mesleği yaşatmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.