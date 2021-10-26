7 yaşındaki başarılı kalecinin hayali gerçek oldu

Sakaryaspor’un altyapısında file bekçiliği yapan ve örnek aldığı Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ile tanışmak isteyen 7 yaşındaki Ensar Eser Çakmakçı’nın hayali gerçek oldu. Muslera ile bir araya gelen ve yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan minik kaleci Çakmakçı, “En büyük hayalim Muslera ile tanışmaktı, formamı imzalattım. Onunla birlikte resimler çekildim ve sarıldım” dedi.

Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera’yı görerek futbola merak saran 7 yaşındaki Sakaryalı küçük kaleci Ensar Çakmakçı, ailesinin de destekleriyle futbola başladı. Pandemi döneminde evinde çalışan minik kaleci, gösterdiği performans ile kısa süre içerisinde Sakaryaspor’un altyapısında file bekçiliği yapmaya başladı. Yaşından büyük performansı ile kendine hayran bırakan minik eldiven, örnek olarak gördüğü Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera ile tanışmanın hayalini kuruyordu. Muslera ile tanışmak isteyen 7 yaşındaki Çakmakçı’nın hayali gerçek oldu.

Minik eldivenle görüşmek isteyen Muslera, tercümanı Mert Çetin aracılığıyla Çakmakçı ailesine ulaştı. İstanbul’da Muslera ile bir araya gelen minik eldiven, önce kendisine sarıldı daha sonrasında ise formasını imzalattı. Muslera ile tanışan minik kaleci Çakmakçı, yaşadığı mutluluğu anlattı. Çakmakçı, Muslera’nın sosyal medya hesabından kendisini takip ettiğini, çalışmalarını izlediğini ve bundan dolayı motivasyonunun arttığını da dile getirdi.

En büyük hayalimi gerçekleştirdim

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile bir araya gelen Sakaryalı minik kaleci Ensar Eser Çakmakçı, “Muslera’nın tercümanı olan Mert abi, babam ile iletişime geçti. Sonrasında Muslera beni İstanbul’a çağırdı ve ben de onun yanına gittim. Orada bana sarıldı, ben ona hediye verdim. Muslera ile ilgili olan hayalimi gerçekleştirdiğim için çok sevindim. En büyük hayalim Muslera ile tanışmaktı, onunla birlikte resimler çekildim, sarıldım ve formamı imzalattım. Çok mutlu oldum kendisine teşekkür ederim” dedi.

Maç eldivenlerini imzalayarak gönderecek

Formasını imzalayan Muslera’nın, maç eldivenlerini de imzalı şekilde kendisine yollayacağını aktaran Çakmakçı, “Muslera bana; inşallah büyüyünce iyi bir kaleci olursun dedi. Formamı imzaladı, bana sarıldı. Benim gazetedeki haberlerimi gösterdim. Ayrıca maç eldivenlerini imzalayıp bana göndereceğini de söyledi. Muslera benim instagram hesabımı takip etti. Artık idmanlarıma daha da dikkat edeceğim çünkü Muslera beni takip etmeye başladı. Muslera gibi bir kaleci benim çalışmalarımı izledi, beni tebrik etti. Bundan dolayı motivasyonum arttı ve çok onurlandım. Muslera’nın tercümanı Mert abime destekleri için çok teşekkür ediyor ve buradan tekrardan onun doğum gününü kutluyorum” diye konuştu.