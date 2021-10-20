96’lık delikanlı kışa hazırlanıyor

Kocaeli’de yaşayan 96 yaşındaki Raif Pınar, havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlığına başladı. Oldukça zahmetli ve yorucu bir iş olan odun kırma işini tek başına yapan ihtiyar delikanlı, çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Gebeşler köyünde yaşayan 96 yaşındaki Raif Pınar, yaşına rağmen tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor. Köyün en yaşlısı olan Pınar, günlerini ise sürekli çalışarak geçiriyor. Çalışma azmiyle gençlere örnek olan ve her işini kendisini gören Pınar, kimi zaman bahçede, kimi zaman da tarlada çalışıyor, boş zamanlarında da odun kırıyor. Son günlerde havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlığını da hızlandıran ihtiyar delikanlı, formuyla gençlere adeta taş çıkartıyor.

Evinin bahçesindeki odunları tek tek kırarak, yakılacak hale getiren Raif Pınar, zahmetli ve yorucu bir iş olan odun kırma işini kimseden destek almadan tek başına yapıyor.

"Kış hazırlığındayım"

Köyde sürekli çalıştığını söyleyen Pınar, "Artık sona geliyorum. Ama yaşıma rağmen odun kırmaya devam ediyorum. Evde soba yakıyoruz, doğalgaz yok. Eskiden de ocak yakıyorduk. Bu yüzden hep odun kırıyoruz. Şimdi ocağı bıraktık, sobaya geçtik. Bende odunları kışa hazırlıyorum, kış hazırlığındayım. Odunları soba da yakacağım. Köyün en yaşlısı benim, 96 yaşındayım. Bahçelere gidiyorum, filizleri kesiyorum. Artık çok fazla tarım ile ilgilenemiyoruz" dedi.

"Bende ne köy olur, ne de kasaba"

Çalışkan biri olduğunu belirten Pınar, "Ben sürekli çalışıyorum. Bahçede çalışırım, odun kırarım. Artık bende delikanlılık kalmadı. 90 yaşındaki adamdan ne olur? Bir laf vardır; "köy olmaz, kasaba olmaz" benimki de buna benzer bir iş. Sağlığımı gıdadan alıyorum, köyde yaşamaktan alıyorum. Önceden koyunumuz, ineğimiz vardı. Şimdi hepsini bıraktık. Birkaç tane tavuk var, başka da bir şey yok" ifadelerini kullandı.