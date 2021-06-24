AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Başakşehirli gençlerle oyun oynadı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başakşehir’i ziyaret etti. Başakşehir Belediyesi BASE E-spor Merkezi’nde gençlerle son dönemin revaçta oyunu ‘Valorant’ı oynayan Başkan Kabaktepe, “Başakşehir bu konuda çıtayı yükseltmiş ve çok güzel bir merkezi gençlerin hizmetine sunmuş” dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Başakşehir’e gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin ilk durağı Başakşehir Belediyesi oldu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ziyarette son dönemde hayata geçirilen BASE Espor Merkezi, Başakşehir Yeni Medya Akademi ve Radyo Akademi hakkında Başkan Kabaktepe’ye bilgi verdi.
“Başakşehir İstanbul’un incisi”
Başkan Kartoğlu ve Başkan Kabaktepe ‘Valorant’ oynadı
AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin bir sonraki durağı Türkiye’nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi Başakşehir Living Lab oldu. Başkan Kabaktepe, Başkan Kartoğlu ile birlikte BASE E-spor Merkezi’ni inceledi. Oyuncu koltuğuna oturan Başkan Kartoğlu ve Başkan Kabaktepe, gençlerle birlikte ‘Valorant’ isimli oyunu oynadı. Başkan Kabaktepe, “Başakşehir, bu konuda çıtayı yükseltmiş ve çok güzel bir merkezi gençlerin hizmetine sunmuş” ifadelerini kullandı.
“Türkiye’de önemli bir boşluğu doldurdu”
Başakşehir Yeni Medya Akademi ve Başakşehir Radyo Akademi’yi de ziyaret eden Başkan Kabaktepe, “Gelişen teknolojiye ayak uyduran Başakşehir, bu konuda Türkiye’de önemli bir boşluğu doldurmuş. Başakşehir’in gençlerle bir olması ve birçok imkânı sunması bizleri de çok mutlu etti.” şeklinde konuştu.Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ndeki temaslarını tamamlayan Başkan Kabaktepe’nin son durağı AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı oldu. Başkan Kabaktepe burada AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.