AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Karanlıkta Diyalog Müzesi’ni ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Gayrettepe Metrosu’ndaki Karanlıkta Diyalog Müzesi’ni ziyaret etti. Kabaktepe, “Her şeyi gördüğümüzü zannettiğimiz şu hayatta aslında pek çok şeye körmüşüz. Ben merkezli bir hayat yaşamanın ne kadar anlamsız olduğunu, empati duygusunu samimiyetle yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu burada bir kez daha hissettim. Tüm İstanbulluları, Karanlıkta Diyalog Müzesi’ne davet ediyorum” çağrısında bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Gayrettepe Metrosu’ndaki Karanlıkta Diyalog Müzesi’ni ziyaret etti. Kabaktepe’ye ziyarette AK Parti İstanbul Sosyal Politikalar’dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak da eşlik etti.

Tamamen karanlık ortamda, görme duyuları yerine diğer duyuların geliştirilerek hareket etmeleri konusunda görme engelli rehberlerce eşlik edildiği müzede, Başkan Kabaktepe, karanlıkta diyalog deneyimini gerçekleştirdi.

“Empati duygusunun ehemmiyetini içtenlikle hissediyorsunuz”

Yaşadığı deneyiminin ardından duygu ve düşüncelerini ifade eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe şunları söyledi; “İnsan, hayatı yaşarken dikkatinden farkındalığından pek çok şeyi kaçırıyormuş. Her şeyi gördüğümüzü, gördüğümüz her şeyin de farkında ve şuurunda olduğumuzu zannediyormuşuz. Ama buradaki bir saatlik deneyim bana şunu öğretti; gözümüzün açıklığı ve baskınlığı, diğer birçok duyu organlarımızı baskılayıp zihnimizde bazı noktalarda da körlük oluşturmuş. İnsan, çoğu zaman ben merkezli bir hayata hapsolmuş vaziyette. Bunun ne kadar anlamsız olduğunu burada bir kez daha anlıyorsunuz. Empati kuralım demek çok kolay ama bunu diğer tüm insanlar, tüm canlılar için samimiyetle hissedebilmek için tüm İstanbulluları buraya davet ediyorum.

“Tüm İstanbulluları davet ediyorum”

Bir saatlik deneyimin ardından zip’lenmiş 50 yıl yaşadığını söyleyen Kabaktepe, “Ömrü hayatımda yarım asrı geride bıraktım ama burada Engin hocamızın rehberliğinde geçirdiğim bir saat bana ziplenmiş bir 50 yıl yaşattı bize. Bu hayatı hep birlikte yaşıyoruz. Kategorize etmeden, tasnif etmeden, ayrıştırmadan hep birlikte yaşama duygusunu içtenlikle hissetme fırsatı buldum. Bu nedenle emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.” diye konuştu.