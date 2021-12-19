banner4556

Alperenler Ankara’da buluştu

banner4336

Alperen Ocakları Genel Merkezi tarafından “Yesevi’den Tacettin’e Gençlik Kurultayı” düzenlendi.

Alperenler Ankara’da buluştu
banner3909

Alperen Ocakları Genel Merkezi tarafından “Yesevi’den Tacettin’e Gençlik Kurultayı” düzenlendi.

Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleşen kurultaya, Türkiye’nin dört bir yanından Alperenler akın etti. Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Av. Haldun Filizli ile Bursa Alperen Ocakları ve BBP teşkilatlarının yoğun katılım sağladığı program adeta şenlik havasında geçti. Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı’nın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ülke ve dünya gündemi üzerine konuşma gerçekleştirdi.

banner4575

Programın devamında, Ozan Erhan Çerkezoğlu, Hasan Sağındık, Esat Kabaklı, Arslanbey Sultanbekov şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ekiplerce durdurulan araçta 142 gram metamfetamin...
Ekiplerce durdurulan araçta 142 gram metamfetamin...
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4391

banner4349