Annesinin karnında kursa katıldı, daha doğmadan sertifika sahibi oldu

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) düzenlenen tıbbî ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği kursuna katılan 80 kişiye sertifikaları verilirken, belge töreninde bir sürpriz yaşandı. Kursu bitiren Reha ve Şeyma Sağ çiftinin doğmamış bebeğine de belge verildi.

İlçenin Börezli Mahallesindeki Çiftçi Eğitim Merkezi’ndeki 10 günlük tıbbî ve aromatik bitkiler kursu sona ererken, kursiyerlerin belgeleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça ve BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu tarafından verildi. Sıra Reha ve Şeyma Sağ çiftine gelince sürpriz yaşandı. 5 aylık hamile olan Şeyma Sağ’ın karnındaki bebek için Yunus Ali adına düzenlemiş olan belgeyi alan genç çift, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça ve BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu’na teşekkür etti.

Sürpriz, Orman Endüstri Mühendisi baba Reha Sağ ile Edebiyat Fakültesi öğrencisi anne Şeyma Sağ’ı mutlu etti. Anne karnındaki bebek için hazırlanan belge de, ” Sevgili Yunus Ali. Anneciğinin karnında iken sen, annen baban, BAÇEM’de Tıbbî ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursuna gelip heyecanla bu eğitimi almaktaydı. Sen de, annenle, en güvenli ve yüce yerden bizi dinledin diye anı niyetine bu belgeyi hazırladık. Ömrün, bahtın güzel, şifalı, bereketli, sevgi, şefkat dolu olsun güzel Yunus Ali” yazıldı.

Çok mutlu olduğunu anlatan 23 yaşındaki Şeyma Sağ, “ Biz genç çiftçi olarak Burhaniye’de bu tıbbî bitkiler yetiştiriciliği kursuna katıldık. 10 günlük bu programdan sonra bize bir jest yaptılar. Karnımdaki çocuğa da belge verdiler. 2 kişilik belgemiz 3 kişilik oldu. Çok teşekkür ederiz. Bu hiç unutulmayacak bir hatıra oldu” dedi.

Kayıtlar açılır açılmaz kursa kaydolduklarını anlatan 29 yaşındaki Reha Sağ da, ”Kayıtlar, açılır açılmaz hemen kaydolduk. Eşimle birlikte genç çiftçi olarak bu kursa başladık. Kurs sonunda da bize bu jesti yaptılar. Doğmamış bebeğimiz için bu büyük bir şey. İnşallah vatanına, milletine, dünyaya faydalı bir insan olur” diye konuştu.