Arguvan’dan Nilüfer’e dostluk ziyareti

Malatya Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve beraberindeki heyet Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.

Malatya Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gerçekleşen ziyarette işbirliği çalışmalarının önemine dikkat çekti. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ile belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette özellikle tarım ve kooperatifçilik alanında yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Başkan Turgay Erdem’e Arguvan’daki kooperatifçilik faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Mehmet Kızıldaş, işbirliği projelerine dikkat çekti. Arguvan’da kurulan kooperatif sayesinde tüm Türkiye’de ciddi bir satış ağı kurduklarını kaydeden Kızıldaş, Nilüfer Belediyesi’nin bu alanda yürüttüğü çalışmaları dikkatle izlediklerini belirtti.

Bu tür ziyaretlerin ortak projeler geliştirilmesine olumlu etki edeceğini ifade eden Başkan Turgay Erdem ise, NİLKOOP’un çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Başkan Erdem, Arguvan ile Nilüfer belediyelerinin tarımsal üretim ve kooperatifçilik alanında işbirliği yapmasının sağlıklı gıdaya ulaşmadaki hedefleri de olumlu etki edeceğini kaydetti.

Ziyaretin sonunda iki başkan günün anısına birbirlerine hediye verdi.