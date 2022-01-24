banner4556

Arkadaşları düğününe gelemeyince, kendisi görev yerine gitti

banner4336

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de itfaiyede görev yapan Batuhan Kara hayatını Nilüfer Daş ile birleştirdi. Damat, görevde oldukları için düğününe gelemeyen arkadaşlarının görev yaptığı merkeze gidince meşaleler ile karşılandı.

Arkadaşları düğününe gelemeyince, kendisi görev yerine gitti
banner4581

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de itfaiyede görev yapan Batuhan Kara hayatını Nilüfer Daş ile birleştirdi. Damat, görevde oldukları için düğününe gelemeyen arkadaşlarının görev yaptığı merkeze gidince meşaleler ile karşılandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan Batuhan Kara, arkadaşlarının görevleri dolayısıyla düğününe gelememesi üzerine, görev arkadaşlarının yanına gitti. Meşaleler ile karşılanan damat ve gelin mesaide olan arkadaşları ile fotoğraf çektirdi.

banner4575

Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı. Damat Batuhan Kara ile gelin Nilüfer Daş’ı itfaiye erleri, amirleri tebrik etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul’a kar yağdı, çocuklar karlı pekmezin...
İstanbul’a kar yağdı, çocuklar karlı pekmezin...
  1. GENEL

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321