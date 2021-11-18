Aşevi, ihtiyaç sahiplerinin ve karantinadaki kişilerin hizmetinde

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki aşevi, ve ihtiyaç sahibi kişilere sunduğu sıcak yemek servisini, pandemi süreci boyunca karantinaya alınan ve talepte bulunan vatandaşlara da sağlamaya devam ediyor.

Karacabey Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren aşevi, her gün ortalama 900 kişilik sunduğu sıcak yemek hizmeti ile merkez ile kırsaldaki yardıma muhtaç, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişilere yemek imkânı sağlıyor. Aşevi, pandemi sürecinde karantinaya alınan vatandaşlara da sıcak yemek dağıtıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Aşevimiz, açılışından bu yana hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren korona virüsün olumsuz etkilerini azaltmak maksadıyla aşevimiz önemli bir hizmet vermekte. Bilindiği üzere merkez ve kırsalda yardıma muhtaç ne kadar vatandaşımız varsa, dar gelirli, hasta veya yaşlı, evlerine kadar servis yapıyoruz. Gelebilen vatandaşlarımızın da aşevinden sıcak yemeklerini almalarını sağlıyoruz. Korona virüs dolayısıyla karantinaya alınan vatandaşlarımız için de uygulamamız geçerli. Karantina sürecinde olup talepte bulunan vatandaşlarımıza, gelir durumuna bakmaksızın yemek servisimiz oluyor. Hatta bu vatandaşlarımızın dışarıda görmeleri gereken alışveriş ve benzeri önemli işleri varsa, Sosyal Yardım İşleri ekiplerimiz yardımcı olup bizzat ilgileniyor” dedi.

Başkan Özkan, aşevinde günlük ortalama 900 kişilik yemek dağıttıklarını ve bunların içinde ortalama 20 kişinin de karantina sürecindeki vatandaşlar olduğunu sözlerine ekledi.