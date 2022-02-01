Aşevlerinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak

Edirne’nin tüm ilçelerinde kurulacak aşevlerinde hazırlanan sıcak yemekler, araçlarla mahalle mahalle köy köy ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Valilik öncülüğünde hayata geçirilecek aşevi projesi kapsamında Edirne’nin tüm ilçelerinde yaşlı, engelli, hasta ve evinde yemek yapamayacak zor durumda olan kişilere hizmet verilecek.

Vali Ekrem Canalp, Edirne’nin tüm ilçelerinde hizmet verecek şekilde hayata geçirilecek olan aşevi projesinin tanıtımı toplantısında açıklamalarda bulundu. Projenin hayata geçmesiyle Türkiye’de belki de kendi büyüklüğü içerisinde bir ilki gerçekleştirmiş olacaklarını vurgulayan Vali Canalp, “Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan imaret ve vakıf geleneğinin de en canlı örneklerinden birisi olan bu projeyi uygulamaya koymak en büyük hedeflerimizdendir" dedi.

"Aşevi hizmeti verilmeyen hiçbir bölge kalmayacak"

Aşevlerinde hazırlanacak sıcak yemeklerin araçlarla mahalle mahalle köy köy ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını ifade eden Vali Canalp, “Amacımız Türkiye’de belki kendi büyüklüğü içerisinde bir ilki gerçekleştirmek. İlçelerimizin tamamında ve il merkezimizde aşevi hizmetinin bizim kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan imaret ve vakıf geleneğinin de en canlı örneklerinden birisi olan bu projeyi uygulamaya koymak en büyük hedeflerimizdendir. Bu proje çerçevesinde hâlihazırda il merkezinde yapılan aşevi hizmetini artık 8 ilçemizin tamamında yapar hale geleceğiz. Bu kapsamda geçen hafta kaymakamlarımızla birlikte ilk toplantıyı gerçekleştirdik. Kaymakamlarımız aşevi yapılabilecek binaları tespit etti. Kaymakamlarımızın vakıf müdürlükleriyle birlikte yaptığı tespitlerin ardından incelemeler yapıldı. Bu şekilde uygun görülen yapıları öncelikle tadilattan ve onarımdan geçireceğiz. Daha sonrasında bu yapılarda ihtiyaç duyulan donanım malzemeleri temin edeceğiz ve buraları aşevi haline getireceğiz. Buralarda da sıcak yemek pişirilebilir hale getireceğiz. Daha sonra bu şekilde pişirilen malzemeleri dağıtmak için her ilçede bir araç temin edeceğiz. Bu araçları hibe etmek suretiyle hem ilçelerde hem de merkezde sıcak yemeklerin ihtiyaç sahiplerine nitelikli şekilde ulaştırılmasına imkân sağlayacağız. Türkiye’de çok fazla aşevi hizmeti vardır. Ama ilçelerinin tamamında aşevini faaliyete geçiren ilk il Edirne olarak biz olacağız. Aşevi hizmeti verilmeyen hiçbir bölge kalmayacak" ifadelerini kullandı.