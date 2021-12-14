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Aşı karşıtlığıyla bilinen doktorun cenazesi toprağa verildi

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Bursa’nın Karacabey ilçesinin sevilen doktorlarından olan ve koronavirüse bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı.

Aşı karşıtlığıyla bilinen doktorun cenazesi toprağa verildi
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Bursa’nın Karacabey ilçesinin sevilen doktorlarından olan ve koronavirüse bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı.

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57 yaşındaki Doktor Muhammet Kutsal Altıntaş, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aşıya karşı olan Muhammet Kutsal Altıntaş, Emirsultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Balıkesir’de Başçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bir çocuk babası olan, çevresinde aşı karşıtı olarak bilinen Doktor Altıntaş’ın cenaze namazı kılındıktan sonra tabutu bir süre omuzlarda taşındı. Altıntaş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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