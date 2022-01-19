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Aşkım Kapışmak, “motivasyon ve sağlıklı ilişkileri” inegöl’de anlattı

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İnegöl Belediyesi, “motivasyon ve sağlıklı ilişkiler” konulu seminer düzenledi.

Aşkım Kapışmak, “motivasyon ve sağlıklı ilişkileri” inegöl’de anlattı
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İnegöl Belediyesi, “motivasyon ve sağlıklı ilişkiler” konulu seminer düzenledi.

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Kültür ve sanat programlarıyla soğuk kış gecelerini ısıtan İnegöl Belediyesi, yazar ve davranış uzmanı Aşkım Kapışmak’ın konuşmacı olarak katıldığı “motivasyon ve sağlıklı ilişkiler” konulu seminer tertip etti. İlçe halkının ilgi gösterdiği programda, Aşkım Kapışmak ilişkileri anlattı.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, Kadın İnegöl Başkanı Ülkü Kocaoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Ardından Aşkım Kapışmak sahneye çıktı. Kapışmak, “Motivasyon ve sağlıklı ilişkiler” seminerde salondakilere hem öğretici hem de eğlenceli anlar yaşattı. Program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa Aşkım Kapışmak’a hediye takdim etti.

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