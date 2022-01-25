Ataşehir’de kar üstünde masa tenisi keyfi

Ataşehir’de iki kardeş soğuğa aldırış etmeden kar üstünde masa tenisi oynadı. Kıyasıya mücadeleyle geçen masa tenisi keyfi çevredekilerin ilgi odağı oldu. Renkli görüntülerin oluştuğu maç cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ataşehir’de kar yağışını fırsat bilen İnci kardeşler ise soğuk havaya aldırış etmeden kar üzerinde yol üzerine kurdukları mini masa tenisiyle maç yaparak kıyasıya mücadele verdi. Renkli görüntülerin oluştuğu masa tenisi keyfi çevredekilerin ilgi odağı oldu. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

“Kar üstünde masa tenisi çok keyifli”

Kar üstünde masa tenisi oynarken keyif aldığını belirten Oktay İnci, “Kardeşimle okul yıllarında masa tenisi turnuvalara katılıyorduk. Ben böyle ilginç spor aletlerine meraklıyım. Mini masa tenisi setini de kar yağışından önce almıştım. Evde oynuyorduk, kar yağarken dışarıda oynayabilir miyiz diye düşündük. İstanbul’da da dün gece çok güzel bir kar vardı. Evimizin önünde bir ateş yaktık ve masamızı kurduk. Masa tenisi oynarken çok keyif aldık. Çevremizden çok olumlu tepkiler aldık“ diye konuştu.