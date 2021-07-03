Ataşehir’de temizlik görevlisi ile karga ’Şeyhmus’un yüzleri gülümseten dostluğu

Ataşehir’de bir temizlik personelinin ’Şeyhmus’ ismini verdiği kargayı elleriyle besleyerek müzik dinlediği anlar yürekleri ısıttı. Temizlik görevlisi ile karganın yüzleri gülümseten dostluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
“Müzik dinlemeyi çok sever”Kargayla olan dostluğuna değinen temizlik görevlisi Murat Nazlı, “Hayvan sevgim bizi güzel iki arkadaşa çevirdi. Beraber yemek yiyoruz, beraber geziyoruz. Ben çöpleri topluyorum, o da arkamdan gelip dağıtıyor. Müzik dinlemeyi çok sever. Her sabah işe başladığımda yanıma geliyor. Öğle saatlerinde de uyumaya gidiyor. Ben kargayı beslemeye başlayınca beni gören insanlarda beslemeye başladı” diye konuştu.