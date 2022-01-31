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Avcılar tarafından yaralanan doğan tedavi altına alındı

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde avcılar tarafından kanadından vurulmuş halde bulunan yaralı doğanın imdadına belediye ekipleri yetişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilen doğan, tedavisi sonrasında doğal ortamına bırakılacak.

Avcılar tarafından yaralanan doğan tedavi altına alındı
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde avcılar tarafından kanadından vurulmuş halde bulunan yaralı doğanın imdadına belediye ekipleri yetişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edilen doğan, tedavisi sonrasında doğal ortamına bırakılacak.

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Vatandaşlar Serdivan ilçesinde yaralı bir doğan bulduklarını belediye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine Serdivan Belediyesi Hayvan Bakım ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekiplerce, sol kanadından tüfekle vurulmuş halde bulunan yaralı doğan, ilk müdahalesi yapılarak koruma altına alındı. Daha sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen doğan burada tedavi altına alındı. Yaralı doğanın, iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

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