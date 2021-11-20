Avlanırken avlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde denize açılan balıkçıların Çanakkale açıklarında attıkları Sardalya ağlarına büyük ton balığı takıldı.

Uzun uğraşlar sonucu yakalanan ton balığının 100 kilo ağırlığında ve bir buçuk metre boyunda olduğu belirlendi. Bandırmalı balıkçılar tarafından Bandırma Balık Hali’ne getirilen büyük ton balığı bir süre balık halinde sergilendi. Vatandaşlar meraklı gözlerle balığı incelerken, cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler. Daha sonra balıkçılar ton balığını kesmeye başladı. İki balıkçı ton balığını keserken zorlandı. Balığın kilosunu 50 liradan satışa çıktığını belirten balıkçı Metin Çokgezenler, "Bugün Çanakkale Körfezinde Sardalya avlarken av olmuş. 105 kilo ağırlığında ton balığı. Kilosu 50 liradan satıyoruz. Halkımızdan talep var" diye konuştu.