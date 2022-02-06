Çekmeköy’deki hayvanat bahçesinde ayı Silva’ya 3. yaş günü sürprizi yapıldı. 380 gram ağırlığında prematüre olarak doğan ve yapılan müdahaleler sonrası hayata tutunan bozayı Silva 3. yaşını pasta yiyerek kutladı. Silva’yı doğum gününde yalnız bırakmayan çok sayıda vatandaş, çocukları ile birlikte hayvanat bahçesinde buluştu. Bozayı Silva’nın doğum gününde renkli görüntüler oluştu.

Çekmeköy’deki hayvanat bahçesinde ayı Silva’ya 3. yaş günü sürprizi yapıldı. 2019 yılında henüz 7 aylıkken dünyaya gözlerini açan Silva, doğduğunda 380 gram ağırlığındaydı. Annesi tarafından gömülmek üzereyken bakıcıları tarafından kurtarılan minik Silva, kutlanan doğum günüyle 3. yaşına girdi. Hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından Silva’ya ait olan alan, balon ve ’İyi ki doğdun’ yazılarıyla süsledi. Silva’yı doğum gününde yalnız bırakmayan çok sayıda vatandaş ise çocuklarıyla birlikte hayvanat bahçesini ziyaret etti. Ayı Silva pastasını yerken renkli görüntüler oluştu. Doğum günü kutlamasına katılan vatandaşlar fotoğraflar çekerek o anı cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

“Silva’mız 3’üncü yaşına girdi”

Silva’nın doğum gününde konuşan Hayvanat Bahçesi yetkilisi Burak Memişoğlu," Silva 380 gram prematüre olarak 31 derece vücud ısısıyla doğmuş olmasına rağmen nadir olan bir ayı türümüz. Silva’nın bugün 3.yaşını kutluyoruz. Her yıl farklı bir coşkuyla kutlandı. Silva 3 yaşında olmasına rağmen hala evcil ve hala eğitimli bir ayıdır. O güzel yüreğinden ve merhametinden hiçbir şey eksilmemiş, adeta vahşileşmemiş bir türümüz. Bugün sömestr tatilinin son günü olmasıyla birlikte tüm çocuklarımla ve tüm misafirlerimize bu güzel anı yaşatmak istedik. İnsanlar hiçbir farkı olmayan canlı türlerimize burada çok farklı bir ilgiyle, tedavileri, bakımları, beslemeleri ve burada ki yaşam alanlarına kadar tüm özen ve özveriyi göstermekten bizde mutluyuz. Silva’mızın yeni yaşını daha güzel günlerde kutlamamız dileğiyle” dedi.

“Silva büyümüş”

Doğum gününe katılan Yusuf Aslan, “Bugün burada çok mutluyuz, çok eğlendik. Eğlenmeye devam ediyoruz. Silva’nın doğum gününü gördük. Silva büyümüş” diye konuştu.

“İkimizin de nice seneleri olsun”

Ayı Silva’nın doğum gününe katılan Mustafa Bayarlar, “Dün benim doğum günümdü bugün de Silva’nın doğum günü. Ben 35 yaşına bastım. Silva’da bugün 3’üncü yaşına girdi. Çok mutluyuz ikimize de nice seneleri olsun” diye konuştu.