Ayvalıklı engellilerden anlamlı mesaj

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş yaptığı yazılı basın açıklamasında, engellerin yılda bir kez değil, her an ve her gün hatırlanması gerektiğini vurguladı.