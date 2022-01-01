Kadıköy Bağdat Caddesi’nde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi.

2022 yılına vatandaşlar Bağdat Caddesi’nde coşkulu bir şekilde girdi. Yeni yıla saatler kala cadde üzerinde toplanan vatandaşlar ışıklarla süslenen cadde üzerinde hatıra fotoğrafları çektirip müzik eşliğinde eğlendi. Yeni yıla saniyeler kala vatandaşlar 10’dan geriye sayarak yeni yılın ilk gününe coşkulu bir şekilde girerken, sürücüller ise kornalarıyla eşlik etti.

Yeni yıla evlilik teklifi ile girdi

Bağdat Caddesi’nde bir çift ise evlilik teklifiyle yeni yıla girdi. Kız arkadaşı ile yeni yıla giren genç, cebindeki yüzüğü çıkartarak kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Genç ise teklifi yılın ilk saniyelerinde kabul etti.

Nöbetçi eczane çalışanları yeni yıla dans ederek girdi

Nöbetçi olarak çalışan eczane çalışanları ve vatandaşlar dans ederek yeni yılı kutladı. Meryem Aydın adlı eczane çalışanı, “Biz eczane olarak eğlenceyi çok seviyoruz, danışmanlarımızı eğlendirmeyi de çok seviyoruz. Bu etkinliği çok öncesinden organize ettik. Nöbetçi eczaneyiz normalde nöbet yoğun ve stresli geçer yılbaşında hiçbir eczane nöbet tutmak istemez ama biz bunu seve seve yapıyoruz. Çünkü danışanlarımızı seviyoruz” dedi.