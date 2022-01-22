Bakamayan sokağa terk ediyor

KOCAELİ (İHA) – Bilinçsiz ya da bir anlık hevesle sahiplenilen hayvanlar, bakılamayınca ormanlık alanlara bırakılıyor. Kocaeli’de ormanlık alanlardaki başıboş köpeklerin çoğunu sahipleri tarafından terk edilen hayvanlar oluştururken, Veteriner Hekim Özge Altınay Yüce hayvan sahiplenme konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Bazı insanların bilinçsiz şekilde hayvan sahiplenmesi, birçok problemi de beraberinde getiriyor. Hevesle hayvan sahiplenen ya da satın alan kişiler, bir süre baktıktan sonra sorumluluğun ağır olduğunun farkına varıp hayvanı ormanlık alana bırakıyor. Veteriner Hekim Özge Altınay Yüce, hayvan sahiplenme konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

"Ormanlık alanlarda yüzlerce, binlerce sokağa atılmış cins hayvan var"

Hayvan bakabilmenin ağır bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Yüce, her durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti. Yüce, "İnsanlar gerçekten çok bilinçsiz bir şekilde hayvan sahipleniyor. Sahiplendikleri hayvanların yaşam koşullarının kendi hayat koşullarına uygun olup olmadığını bilmeden, hayvanın hayatı boyunca beklentisinin ne olacağını düşünmeden sadece o hayvanı istediği için bilinçsiz bir şekilde sahipleniyor. Biliyorsunuz ki birçok şehirde ormanlık alanlarda yüzlerce, binlerce sokağa atılmış cins hayvan var. Sahipleri tarafından 3-5 ay bakıldıktan sonra sorumluluğu fazla gelmiş ya da hayvanın yaşam koşulları kendi hayat koşullarına uymadığı için ondan kurtulmanın yolunu aramış. Hayvan sahiplenilmeden önce uzman bir hekimden bilgi alınmalıdır. Hayvan sahiplenmek isteyen insanlar kendi hayat koşullarına, maddi imkanlarına ve sağlayabileceği ortama göre bir hayvan sahiplenirse eminim sokağa atılan hayvan sayısında oldukça azalma olacak" şeklinde konuştu.

"Çalıştıkları için hayvana hak ettiği zamanı ayıramıyorlar"

Hayvana hak edilen zamanın ayrılması gerektiğini belirten veteriner hekim Yüce, "Benim tedavilerini yaptığım bir köpeğin iki sahibi var, kendileri apartmanda yaşıyor. Büyük ırk bir köpek sahiplendi. Vücut kondisyonu dolayısıyla çok hareket etmesi gereken, çok hiperaktif bir köpek. Bu köpeğin sahipleri ise çalışan insanlar. Bu insanlara defalarca bu köpeğin kendi hayat koşullarına uygun olmadığını anlatmaya çalıştım. Hayvan, hiperaktivitesi doğrultusunda sahiplerini inanılmaz derecede zorluyor. Hayvan sahipleri çalıştıkları için hayvana hak ettiği zamanı ayıramıyor. Zaman ayıramadıkları için hayvan enerjisini üzerinden atamıyor. Enerjisini üzerinden atamadığı için de eve inanılmaz derecede zarar veriyor" dedi.

"Merdiven altında yapıyorlar"

Veteriner hekim Özge Altınay, hayvanların ameliyatlarının da hekimler tarafından yapılması gerektiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı hayvanların kulak ve kuyruklarının kesilmesini kalıcı bir hastalığa neden olacak bir durum varsa serbest tutuyor. Tabii ki bu tür ameliyatlar bir hekim tarafından yapılması gerekiyor. Maalesef ülkemizde çok bilinçsiz insanlar var. Sosyal medya sitelerinin arama kısmına girip kulak, kuyruk estetiği yazdığınızda bu işi merdiven altı yapan yüzlerce insan çıkıyor. Bu hayvanlar bilinçli bir şekilde sahiplendirilse bu işi merdiven altı yapan insanlara da fırsat vermemiş oluruz. Bunların hepsi hayvanların bilinçli sahiplendirilmesinden geçiyor. İnsanlar evcil hayvan dükkanının yanından geçerken kedi ve köpeklerin kafes içerisinde ne kadar acınası bir durumda olduklarını görüyor. Hayvan sahiplenmek gibi bir niyeti yokken anlık bir duygu yanılsamasıyla hayvan sahipleniliyor" diye konuştu.

"İki defa terk edilmiş"

Evcil hayvan dükkanı önünde gördüğü köpeği sahiplenen Sultan Aydoğan, "Bu köpeği biz evcil hayvan dükkanının önünde sigara izmaritlerini yerken gördük. Gelene geçene havlıyordu. Köpeği alıp almamak konusunda çok kararsız kaldık. Çünkü evcil bir hayvanımız olduğunda hayatımızın değişeceğini biliyorduk. Her durumu gözetip, planlayarak aldık. Pandemide dışarı çıkma amacıyla sahiplenilip iki defa terk edilmiş. Bu köpeği aldığımızda 6 aylıktı" dedi.