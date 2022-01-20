Balıkesir’de eski kıyafetler kadınların elinde kırkyama oldu

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen kırkyama kursu ilgi görürken, eski kıyafetler ve kullanılmayan kumaşlar kırkyama oldu. Aliye Çolak’ın öğretmenliğini yaptığı kursa katılan kadınlar eski elbiseler ve kullanılmayan kumaşlardan seccadeler yatak örtüleri, yelekler ve çantalar yapıyorlar.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde, haftanın iki günü düzenlenen kursa 24 kadın katılıyor. Kullanılmayan eski giysiler ve eski kumaşlardan çeşit çeşit ürünler hazırlayan kadınlar, kırkyamanın bir tutku olduğunu söylediler. Kursta çok güzel ürünler hazırlandığını anlatan kurs öğretmeni Aliye Çolak, “ Bu sene kursumuzda kırkyama olarak çeşitli ürünler yapıyoruz. Elimizde seccadelerimiz var. Çantalarımızı var. Yeleklerimiz var. Küçük olan parçaları bir araya getirerek. değerlendiriyoruz. Eski kotlardan çanta ve hırkalar yapıyoruz. Yine eski kazaklarımızdan yaptığımız şeyler var. Yatak şallarımız var. Pazen ve diğer kumaşları birleştirerek güzel ürünler yapıyoruz. Burada severek çalışıyoruz” dedi.

Kursiyerlerden Meral Özgür de, ”Kırkyama bir tutkudur. Başlayan bırakamaz. Elinize geçen her parçayı değerlendirmek istersiniz. Üzerimde gördüğünüz yeleği ben pazen parçalardan yaptım. Yatak şalları, seccadeler, çantalar, tutaçlar yapıyoruz. Hatta bir arkadaşımız küçücük küçücük çantalar yaptı. Anahtarlıklar yapıyoruz. Ortamımız çok güzel. Bir arkadaşımız çok güzel anahtarlıklar yaptı. Hepimize hediye etti. Hatice arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Rafiye arkadaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün dikişlerimizi dikiyor. Hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Bizimle arkadaş gibi” dedi.

Hatice Eskici ise, “Ben de emekliyim. 6 yıldan beri Halk Eğitim kurslarına geliyordum. Bu yıl kırkyama kursuna ilk defa geldim. Ortamımız çok güzel. Benden biraz daha büyük ablalarım var. Çok yardımcı oluyorlar. Bir şeyler yapmak insana mutluluk veriyor” diye konuştu.