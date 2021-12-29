Balıkesir’de kadın akaryakıt pompacılarının sayısı artıyor

Burhaniye ilçesinde, akaryakıt istasyonlarında bugüne kadar çoğunlukla erkeklerin yaptığı akaryakıt pompacılığına kadınlar da el attı.

Sanayi Sitesi yanındaki akaryakıt istasyonunda yaklaşık 3 ay önce göreve Yasemin Dayı ile 15 gün önce işe başlayan Pervin Kapucu, erkek arkadaşları ile birlikte çalışıyor. Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi 3 çocuk annesi Yasemin Dayı ile lise mezunu 2 çocuk annesi Pervin Kapucu, işlerini severek yaptıklarını söylediler. 15 gün önce işe başladığını anlatan Pervin Kapucu, “Bu işi tercih ettim. Çünkü, kadınların da yapabileceğini düşündüm. Yeniyim aslında. 15 gündür çalışıyorum. Daha uzun çalışan arkadaşlarımız var. Bence, bütün kadınlar tercih edebilir, yapabilir. Çok hareketli bir iş. Bu şekilde memnunuz. Çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

3 ay önce işe başlayan Yasemin Dayı da, “3 aydır çalışıyorum. Pompacılık yapıyorum. İşimi seviyorum. Bazen yadırgayanlar oluyor, ama sonradan alışıyorlar. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntım olmadı” diye konuştu.