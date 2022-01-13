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Balkantürk Eğitim Vakfı’ndan Başkan Erdem’e ziyaret

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Balkantürk Eğitim Vakfı Başkanı İlhan Uslu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Uslu, çeşitli alanlarda ortak çalışmaların altına imza atmak istediklerini belirtti.

Balkantürk Eğitim Vakfı’ndan Başkan Erdem’e ziyaret
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Balkantürk Eğitim Vakfı Başkanı İlhan Uslu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Uslu, çeşitli alanlarda ortak çalışmaların altına imza atmak istediklerini belirtti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Balkantürk Eğitim Vakfı Başkanı İlhan Uslu ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni Halk Evi’ndeki makamında ağırladı. Vakfın çalışmalarını Başkan Turgay Erdem ile paylaşan İlhan Uslu, birlikte projeler gerçekleştirmek istediklerini de dile getirdi. İhtiyaç sahibi aile ve çocuklara çeşitli konularda destek olduklarını ifade eden Uslu, “Nilüfer Belediyesi ile ortak bir çalışma yapabiliriz. Kırsal mahallede yaşayan, sizlerin belirleyeceği ihtiyaç sahibi çocuklara tablet desteğinde bulunabiliriz. Önümüzdeki dönem önceliğimiz, devam eden burslarımız ve kız öğrencilerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan barınma sorununa çözüm getirecek olan yurt projemiz ” diye konuştu. Uslu, Balkantürk Eğitim Vakfı’nın Bursa’ya değer katanların adını yaşatmak için çıkardığı “Bursa’ya Değer Katan Balkan Muhacirlerimiz 1” kitabını da Başkan Turgay Erdem’e armağan etti.

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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Balkantürk Eğitim Vakfı Başkanı İlhan Uslu ve yönetimine başarı dileklerini iletti. Başkan Turgay Erdem, ortak projeler için gerekli çalışmayı yapacaklarını ifade etti.

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