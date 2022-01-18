Başkan Avcı gençlerle sohbette buluştu

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye katılan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencilerin sorularını yanıtlayarak onlara kariyer tavsiyelerinde bulundu. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye katılan öğrenciler Başkan Hasan Avcı’ya merak ettikleri soruları sorarken Başkan Avcı’dan da hayat, gelecek ve kariyer hususunda çok kıymetli bilgiler edindiler.

Başkan Avcı “Rabbim yarınlarımıza ışık olmayı nasip etsin”

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi konferans ve sinema salonunda 300 öğrenciyle gerçekleştirilen söyleşiye katılan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, söyleşinin konuşmacısı olduğunu sürpriz bir şekilde öğrenip sahneye çıkarak öğrenciler ile sohbet havasında bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğretmeni ile düzenlenen görüntülü konuşma, okul arkadaşlarının yaptığı sürpriz ziyaret ve birbiri arkasına gelen diğer sürprizler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Avcı “Bugün gerçek anlamda şaşkınlığımı gizleyemedim. Öğrenci arkadaşlarımız ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiye sürpriz bir şekilde konuşmacı olarak katılmanın şaşkınlığını üzerimden atamadan yine öğretmenimin ve arkadaşlarımın yaptığı sürprizler karşısında çok mutlu oldum. Öğrenci kardeşlerimiz ile geçekleştirdiğimiz söyleşiden ayrıca haz aldığımı belirtmek istiyorum. Çünkü onlar bizim yarınlarımız ve yarınlarımızın gözlerindeki ışığı görmek beni çok umutlandırdı. Bizler onlara imkânlar el verdiği sürece tüm desteğimizi vermeye hazırız. Onlar da bu desteğin farkında olarak gayret gösterdiği takdirde başarısız olmaları mümkün değil. Temennim odur ki gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm gençlerimize Rabbim yarınlarımıza ışık olmayı nasip eylesin” dedi.