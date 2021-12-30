Başkan Dündar, Bursa Van Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret etti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Fuat Alpaslan ile birlikte Bursa Van Dernekleri Federasyon Başkanı İsa Tacar’ı ziyaret etti.

Bursa Van Dernekleri Federasyonu Başkanı Tacar’ın iş yerinde federasyon yöneticileri ve hemşeri derneği başkanları ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirdiği Van ziyaretine ilişkin izlenimlerini paylaştı. Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak Doğu ve Güneydoğu illerine geçtiğimiz Ekim ayında, milletvekillerimiz ve belediye meclis üyelerimiz ile birlikte bir ziyaret programı gerçekleştirdik. Ziyaret ettiğimiz illerden birisi de Van’dı. Ziyaretimiz sırasında Bursa’da yaşayan Vanlı kardeşlerimizin doğup büyüdükleri şehirlerini görüp tanıma fırsatı bulduk” dedi.

Doğu ve Güneydoğu ziyaretinde dikkatini çeken en önemli hususun, bölgede sağlanan huzur ve barış iklimi olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Sağlanan barış ve huzur iklimi ile birlikte, ülkemizin batı şehirlerinden bölgeyi ziyaret eden çok sayıda insanla karşılaştık. Akdamar Adası’nı ziyaret ederken, Bursa’dan aileleriyle birlikte bölgeyi ziyarete giden hemşerilerimizi gördük. Bu gelişmeler, şehirlerin kaynaşması adına güzel ve son derece önemli. İnşallah bu güzellikler artarak devam eder” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da Bursa Van Dernekleri Federasyonu Başkanı İsa Tacar’a ev sahipliği için teşekkür ederek, “Vanlı hemşerilerimizin, Bursa iş dünyasında yaptıkları başarılı çalışmalar hem şehrimizin, hem de ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde bu başarılarımızın artarak devam etmesini diliyorum. Biz, hep birlikte, başta yaşadığımız şehirler olmak üzere ülkemizin kalkınması için tek yürek olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Federasyon Başkanı İsa Tacar da, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Fuat Alpaslan’a, ziyaretleri için teşekkür etti. Dündar ve Kılıç, federasyon ziyaretinin ardından Beşevler Mahallesi Konak Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti.